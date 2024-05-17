Türkiye Ata Emre'yi konuşurken bir haber de Bursa'dan geldi! 14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesi olayı Türkiye'yi sarsarken bir haber de Bursa'dan geldi. Saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





