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O ülkeyi ayağa kaldıran ırkçı söylemler: Türklere hakaret etti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.05.2024 09:50
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Portekiz'de aşırı sağ siyasetçi Andre Ventura'nın parlamentoda Türkler hakkında sarf ettiği ırkçı sözler sonrası ülke ayağa kalktı. Ventura'nın Türkleri hedef alan ırkçı söylemleri sonrası birçok milletvekili Ventura'nın parlamentoda yeri olmadığı ve kınanması gerektiğini ifade etti.

O ülkeyi ayağa kaldıran ırkçı söylemler: Türklere hakaret etti!

Dün Portekiz parlamentosunda aşırı sağcı siyasetçi Andre Ventura'nın sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Chega partisinin lideri Andre Ventura, Portekiz'in bu hafta hükümet tarafından açıklanan yeni Lizbon havalimanını 10 yıldan daha kısa bir sürede inşa edebilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKLERİ BU SÖZLERLE HEDEF ALDI

Sözcü TV'nin haberine göre Ventura, "İstanbul havaalanı inşa edildi ve beş yıl içinde faaliyete geçti" derken, "Türkler dünyanın en çalışkan insanları olarak bilinmiyorlar" yorumunu yaptı.

Sol partilerden milletvekilleri bu sözlerin ırkçı olduğunu ve parlamentoda yeri olmadığını söyleyerek meclis başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'dan bu sözleri kınamasını istediler.

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İFADE HAKKI TARTIŞMASI PATLAK VERDİ

Ancak iktidardaki merkez sağ Sosyal Demokratlardan Aguiar-Branco, milletvekillerinin kendilerini ifade etme hakları olduğunu ve onları sansürlemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Sosyalist milletvekili Alexandra Leitao parlamentodaki bir tartışma sırasında Aguiar-Branco'ya siyasetçilerin "belirli bir ırk ya da etnik kökenin diğerlerinden daha aptal, daha tembel ya da daha az değerli" olduğunu söylemelerine izin verip vermeyeceğini sordu.

Aguiar-Branco, "Benim görüşüme göre söyleyebilirler. İfade özgürlüğü anayasada güvence altına alınmıştır" dedi. "Burada (parlamentoda) yapılan siyasi söylemin hükmü... sandıkta halk tarafından verilecektir" ifadesini kullandı.

PARLAMENTO KARIŞTI

Livre'den Isabel Mendes Lopes, parlamentoda yapılan yorumların insanların yaşamları üzerinde doğrudan sonuçları olabileceğini söyledi ve "Irkçılık bir suçtur" yorumunu yaptı.

Göçmen karşıtı, popülist Chega, Mart ayındaki genel seçimlerde parlamentodaki temsilini dört kat artırarak 50 milletvekiline çıkaran Portekiz'in üçüncü büyük siyasi partisi konumunda.

Ventura 2020 yılında Romanlara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle para cezasına çarptırılmış ve siyahi bir milletvekili hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle de kınanmıştı.

2020'de ABD'de başlayan ve birçok ülkeye sıçrayan Black Lives Matter hareketinin zirveye çıktığı dönemde, Portekiz'de ırkçılığın bir sorun olduğunu inkar etmek için bir gösteri düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz ırkçılık
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