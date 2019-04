Bursaspor 0 - 1 Trabzonspor

SOSA'YA YANLIŞLIKLA KIRMIZI KART ÇIKTI İki takımın da açık bir futbol sergilediği maçta tempo düşmedi. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Tunay'ın vuruşunda Trabzonspor savunması gole izin vermedi. 33'te Nwakaeme'nin kafa vuruşu, 36. dakikada ise Aytaç'ın şutu dışarı gitti. Maçın 39. dakikasında ilginç bir an gerçekleşti. Hakem Bülent Yıldırım, Trabzonsporlu Jose Sosa'ya önce yanlışlıkla kırmızı kart çıkardı, ardından hatasını anlayıp sarı kart gösterdi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 14. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa'nın penaltı noktasına doğru ortasında iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. 19. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına doğru kavisli yaptığı ortaya iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 26. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, sol taraftan rakip ceza alanına giren Yusuf Erdoğan, uygun durumdaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'dan sekti. Seken topu Tunay Torun tamamlamak istedi. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. 36. dakikada Bursaspor'da rakip ceza alanı ön çizgisinde Saivet'nin pasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleyi cepheden gören pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla auta gitti. 38. dakikada ilginç bir an yaşandı. Hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrasında Trabzonsporlu futbolcu Sosa'ya sarı kart yerine yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Yıldırım, kartın rengini fark ettikten sonra eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa ve Bursasporlu Aytaç Kara'ya gösterdi.

BURSASPOR'UN ŞAMPİYON BASKETBOLCULARI YEŞİL ZEMİNDE

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Bursaspor'un basketbolcuları, karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediye Stadı'na gelerek taraftarları selamladı. Taraftarlar, "şampiyon" tezahüratları eşliğinde basketbolcuları uzun süre ayakta alkışladı. Bursasporlu basketbolcular da taraftarları alkışlayarak "üçlü" çektirdi ve timsah yürüyüşü yaptı.

CAN BARTU İÇİN SAYGI DURUŞU

Hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla sahaya çıkan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet güçlerinin üniformalarıyla seremonide yer aldı.