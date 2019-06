Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan şok sözler

"YOĞUN BAKIMDA OLAN HASTANIN MAALESEF 3,5 YIL NEFES ALMASINI SAĞLAYABİLDİK"

"Hayatım boyunca yaşamadığım olayları 3,5 yılda yaşadım" diyen Başkan Ay, "Bursaspor ile ilgili ağıza alınmayacak iftiralara ve hakaretlere maruz kaldım. Evime hem taraftar, hem icra memurları geldi. Her şeye karşı 'Ben Bursaspor Başkanıyım’’ diyerek hepsine göğüs germeye çalıştım. Gelinen durumda maalesef 3,5 yıl önce yaşanacak bu kötü sonu ancak bu kadar erteleyebildik. Yoğun bakımda olan hastanın maalesef 3,5 yıl nefes almasını sağlayabildik ve maalesef biz bunu sağlamaya çalışırken her taraftan çok yalnız bırakıldık. Bunlar maalesef iyi günlerimiz çünkü; İsimli, isimsiz, kimlikli, kimliksiz ama her şeyden önemlisi merhametsiz yığınların, sosyal medya üzerinden yaptıkları kötülükler, iftira ve dedikodular devam ettiği müddetçe Bursaspor, armaya ve bayrağa layığı ile hizmet edecek hiç kimseyi bulamayacak. Onun için suçu sadece bir kaç kişide aramaktan ziyade camia olarak hepimiz gerçeklerle yüzleşip en azından bundan sonra aynı heyecan ve istekle göreve gelecek kişilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olmalıyız. Her zaman dediğim gibi Bursaspor büyük bir camia, büyük bir markadır. Bizim 3,5 yıllık süreçte kentte maalesef bir türlü oluşturamadığımız birlik ve beraberliğin en kısa sürede sağlanması halinde Bursaspor’un yeniden eski günlerine döneceğinden de bir şüphem yok. Bundan sonraki süreçte hala içi Bursaspor sevgisiyle dolu olan Ali Ay olarak üzerime düşen bir sorumluluk olması halinde bundan hiç bir zaman da kaçmayacağımın bilinmesini isterim" diye konuştu.