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Buse Narcı son haliyle şoke etti! 'Hilal Altınbilek olmuşsun'

26.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Buse Narcı son haliyle şoke etti! 'Hilal Altınbilek olmuşsun'

Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı'nın, birçok estetik operasyon geçirdiği gündeme düşmüştü. Buse Narcı son haliyle şoke etti. Herkes genç oyuncuyu Hilal Altınbilek’e benzetti.

Şarkıcı Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirmişti.

Buse Narcı değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Buse Narcı yıllar içinde geçirdiği değişimle oyuncu Hilal Altınbilek’e kardeşi kadar benzedi. Bazı takipçiler ünlü oyuncuya "Hilal Altınbilek olmuşsun" yorumları da yaptı.

Ekran Alıntısı

Narcı'nın bu halini görenler "Kendine ne yaptın" sorusunu sordu.


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Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek, Özcan Deniz,
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