Buse Narcı son haliyle şoke etti! 'Hilal Altınbilek olmuşsun'

Şarkıcı Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirmişti.

Buse Narcı değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Buse Narcı yıllar içinde geçirdiği değişimle oyuncu Hilal Altınbilek’e kardeşi kadar benzedi. Bazı takipçiler ünlü oyuncuya "Hilal Altınbilek olmuşsun" yorumları da yaptı.

Narcı'nın bu halini görenler "Kendine ne yaptın" sorusunu sordu.



