Buse Terim: 'Daha doğurmadım merak etmeyin'

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini duyurdu.
Buse Terim'den hamilelik açıklaması
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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, doğum için Amerika’ya uçtu. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini duyurdu.
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Karnı burnunda bir şekilde Amerika’ya giden Terim’in doğum yaptığına dair söylentilerin artması üzerine sosyal medya hesabından henüz doğum yapmadığına dair bir paylaşımda bulundu.
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Doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini söyleyen Buse Terim, paylaşımına; "Daha doğurmadım merak etmeyin. 38. haftadayım. Haftaya sezaryen tarihim var. O zamana kadar bir sıkıtnı olmazsa daha 1 haftamız var. Doğurunca haber vereceğim, söz" notunu düştü.
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