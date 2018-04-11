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Buse Terim: 'Daha doğurmadım merak etmeyin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, doğum için Amerika’ya uçtu.

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini duyurdu.

Buse Terim'den hamilelik açıklaması

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, doğum için Amerika’ya uçtu. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini duyurdu.
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Karnı burnunda bir şekilde Amerika’ya giden Terim’in doğum yaptığına dair söylentilerin artması üzerine sosyal medya hesabından henüz doğum yapmadığına dair bir paylaşımda bulundu.
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Doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini söyleyen Buse Terim, paylaşımına; "Daha doğurmadım merak etmeyin. 38. haftadayım. Haftaya sezaryen tarihim var. O zamana kadar bir sıkıtnı olmazsa daha 1 haftamız var. Doğurunca haber vereceğim, söz" notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Buse Terim hamilelik

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