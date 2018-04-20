MAGAZİN

Buse Terim kızının fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim ikinci bebeğini kucağına aldı.

Buse Terim kızının fotoğrafını paylaştı

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün ikinci kez anne olmuştu.

Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenen küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı yaşatmıştı. Buse Terim, 21 Ekim 2016’da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami’de dünyaya getirdi.

Buse Terim, kızı Naz’ı kucağına ilk aldığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü:

Yeniden anne olmak, yeniden tüm o duyguları sil baştan yaşamak.. Pamuk kızım Naz, hoş geldin hayatımıza!

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Fatih Terim Buse Terim

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