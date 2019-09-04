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Buse Terim: Sen çok yaşa baba

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Buse Terim, babası Fatih Terim için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Buse Terim: Sen çok yaşa baba

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, 66 yaşına bastı. Buse Terim, babasının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

İŞTE BUSE TERİM'İN O YAZISI:

"Babam, hayat ışığım, kalbim, canım... İnsanın senin gibi bir babası olması sadece şükür sebebidir... Hayatım boyunca başımı öne eğmedin, tek uğraşın, tek gayen bizlerin hep mutlu olması oldu... Ben seni her gün daha çok sevdim, sana her gün daha çok saygı duydum. Her gün 'Sen daha uzun yaşa' diye dua ettim.

"DOĞUM GÜNÜN GELİNCE ÜZÜLÜYORUM"

Senin kalbin, merhametin, senin hayatını ailene, bizlere, işine adayışına hep hayran kaldım. Aslında artık doğum günlerin geldiğinde üzülüyorum. 'Yaş almasan ve hep geriye gitse yaşın keşke' diyorum.

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Buse Terim Fatih Terim

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