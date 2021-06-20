Buse Varol'dan Alişan'a: Bu hayata tekrar gelsem yine seni seçerdim

Buse Varol ile Alişan, 2018'de evlenmiş; ertesi yıl oğulları Burak'ı, geçtiğimiz şubat ayında da kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Varol, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

45 yaşına basan Alişan'la fotoğrafını paylaşan Buse Varol, gönderisine; "Hayatımın en güzel iyi ki'si sensin.. İyi ki doğmuşsun, iyi ki çocuklarımın babası sensin. Daha nice yaşlarını beraber kutlayalım sevgilim. Seni çok seviyorum. Bu hayata tekrar gelsem yine seni seçer, yine sana aşık olurdum" notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Alişan ise; "Bende seni çok seviyorum aşkım, karım, her şeyim. Hep birlikte inşallah hep" şeklinde yorum yaptı.



