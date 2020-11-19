Buse Varol doğal halini paylaştı! ‘Gözleri ve burnu şiş...’

2018 yılında dünya evine girerek mutlu bir ailenin ilk temellerini atan Alişan- Buse Varol çifti geçtiğimiz yıl oğulları Burak’ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesaplarında sık sık ailesiyle ilgili paylaşım yapan Varol, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Kız bebeklerinin doğumu için gün sayan Varol, oğlu Burak’la olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Gözleri ve burnunun şiştiğini belirten Varol’un paylaşımı sevenlerini gülümsetmeyi başardı.

‘MİNNOŞ BİR OĞLAN İÇİN...’

2019 yılında dünyaya gelen oğlu Burak’la çekilen bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Varol gönderisine, “Gözleri ve burnu şiş bir anne ancak böyle minnoş bir oğlan için fotoğrafta kendini harcayabilir. ‘Anne uyan’ diyen ağzını yiyeceğim” notunu ekledi. Buse Varol’un sempatik paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum topladı.



