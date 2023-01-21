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Buse Varol eşi Alişan’ın sahnesinde şarkı söyledi! Performansı sosyal medyayı ikiye böldü

21.01.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Buse Varol eşi Alişan’ın sahnesine çıkarak ‘Devlerin Aşkı Büyük Olur’ isimli şarkıyı seslendirdi. Buse Varol’un performansı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başarırken kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı performansı beğendiğini söylerken diğer bir kısmı ise Merve Boluğur’un performansıyla kıyasladı.

Buse Varol eşi Alişan’ın sahnesinde şarkı söyledi! Performansı sosyal medyayı ikiye böldü

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, eşinin önceki gün sahne aldığı mekanda dinleyenler arasındaki yerini aldı. Alişan’ın ağabeyi Selçuk Tektaş’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra evliliklerinin üzerinde kara bulutlar esen ikili zor günleri geride bıraktı. Alişan eşi Buse Varol’u sahnesine davet ederek birlikte şarkı söylemeyi teklif etti. Eşinin isteğini kırmayan Buse Varol eline mikrofonu alarak ‘Devleri Aşkı Büyük Olur’ isimli şarkıyı seslendirdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

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Buse Varol’un eşinin sahnesine çıkarak şarkı söylediği anlar sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Varol’un şarkı söylediği anlara sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Alişan’da daha güzel sesi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Buse Boluğur” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Benim banyoda şarkı söyleme şeklime benziyor” dedi.

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Gazete Magazin (@gazetemagazin)'in paylaştığı bir gönderi


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