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Buse Varol'un hamile olduğunu Okan Kurt duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Alişan'ın eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Varol'un hamile olduğunu Okan Kurt paylaştı. Kurt'un yorumuna göre Alişan yeniden babalık heyecanı yaşayacak.

Buse Varol'un hamile olduğunu Okan Kurt duyurdu

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, zafer işareti yaptığı pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Takipçileri Varol'un paylaşımına "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Ünlü çift bu konuda bir açıklama yapmamıştı. Ancak açıklama Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt'tan geldi. Kurt Alişan'ın doğum gününü kutlarken bebek müjdesini de verdi. Kurt paylaşımında "Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın" dedi.

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Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Burak, geçtiğimiz sene dünyaya geldi.


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