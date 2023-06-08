MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Büşra Develi, Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinden ayrıldı! Yerine bakın kim geldi

Büşra Develi, Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinden ayrıldı! Yerine bakın kim geldi

08.06.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Kübra'nın birinci sezon çekimleri tamamlandı. Afşin Kum’un aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Büşra Develi yer alıyordu. Güzel oyuncunun diziye veda ettiği ortaya çıktı. Büşra Develi yerine son yılların gözde bir oyuncusuyla anlaşma sağlandı.

Büşra Develi, Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinden ayrıldı! Yerine bakın kim geldi

Kübra dizisi Netflix'n merakla beklenen yeni dizi projelerinin arasında yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Nazan Kesal gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin birinci sezon çekimleri tamamlandı.

kübra dizisi

Dizinin kısa süre sonra ikinci sezon çekimleri de başlayacak. Dizinin kadrosuna ilk katılan isimlerden biri olan Büşra Develi’nin rolünün ağırlığı değişince projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Deniz Işın

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Uyurkulak, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosuna çok başarılı bir kadın yıldız katıldı. Son yılların öne çıkan oyuncularından Deniz Işın, OGM Pictures imzalı “Kübra” dizisinin kadrosunda yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!
Piyasalardaki hareketlilik sonrası paylaştı!Piyasalardaki hareketlilik sonrası paylaştı!
Ünlü isimden Simge Sağın'a sert sözler! "Rezil..."Ünlü isimden Simge Sağın'a sert sözler! "Rezil..."
Anahtar Kelimeler:
Büşra Develi Çağatay Ulusoy ele

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.