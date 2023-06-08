Büşra Develi, Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinden ayrıldı! Yerine bakın kim geldi

Kübra dizisi Netflix'n merakla beklenen yeni dizi projelerinin arasında yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Nazan Kesal gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin birinci sezon çekimleri tamamlandı.

Dizinin kısa süre sonra ikinci sezon çekimleri de başlayacak. Dizinin kadrosuna ilk katılan isimlerden biri olan Büşra Develi’nin rolünün ağırlığı değişince projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Uyurkulak, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosuna çok başarılı bir kadın yıldız katıldı. Son yılların öne çıkan oyuncularından Deniz Işın, OGM Pictures imzalı “Kübra” dizisinin kadrosunda yer alacak.

