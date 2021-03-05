Büşra Develi'den şaşırtan paylaşım! '900'lü hatlar mağduruyum'

Güzellik yarışmalarına anlam veremediğini söyleyen Büşra Develi, bu zamana kadar hiç katılmayı düşünmediğini söyledi.

900’LÜ HATLAR MAĞDURUYUM

Büşra Develi, “Oyunculuk yapma isteği nereden geliyor” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Ben bir 900’lü hatlar mağduruyum öncelikle. 900’lü hatların televizyonda reklamları çok çıkıyordu. Ben de arayıp ‘Merhaba ben Ömer, merhaba ben Mehmet’ diye o insanlarla sesimi değiştirip inandırdığımı düşünüyordum.

Kabarık bir telefon faturası gelene kadar böyleydi. Annem, babamın 900’lü hatları aradığını düşündü. Böyle karanlık bir geçmişi var aslında oyunculukla tanışmamın. Babamı çukura atarak oyunculukla tanıştığım an böyle oldu” dedi.

PANDEMİDE EV KADINI YÖNÜM ORTAYA ÇIKTI

Büşra Develi, “Karantinada kendinde keşfettiğin bir şey var mı” sorusunu şöyle cevapladı: “İçimde beslediğim bir ev kadını varmış. Kimi doyurabilirim gibi bir istek geldi bana. Sürekli yemek yapmak ve insanları doyurmak istiyordum.”



