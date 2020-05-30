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Büşra Pekin'den Şafak Sezer açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şafak Sezer'in "Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin'i filmimde oynatmam" sözlerine yanıt veren oyuncu, "Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin'in de, benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz" ifadelerini kullandı.

Büşra Pekin'den Şafak Sezer açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Pekin, 'Kutsal Damacana' filminde yer verdiği Ersin Korkut ve kendisine "Bir daha onları filmimde oynatmam" diyerek sitem eden Şafak Sezer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Büşra Pekin, şu sözlerle Şafak Sezer ile aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi:

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Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin'in de, benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz. Kutsal Damacana filmi ikimizin de çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan başarımızdan, işimizden bahsetmiyoruz.

Bir dönem verdiği kilolarla ilgili de konuşan Pekin, muhabirlerin "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Sağlıklı hissediyorum, evde spora devam ediyorum" yanıtını verdi.

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