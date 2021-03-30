Büyük bir gizlilikle ilerliyor! Thor: Love and Thunder’da Russell Crowe sürprizi

Chris Hemsworth'ün başarıyla canlandırdığı Thor karakterinin yeni filmi Thor: Love and Thunder’la ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü aktör Russell Crowe, şu anda Avustralya'da çekimleri süren; Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson ve Christian Bale'in başrollerini paylaştığı, Marvel Stüdyoları'nın Thor: Love and Thunder filminde rol alacak. 56 yaşındaki oyuncunun filmdeki rolü gizli tutulurken, hayranları için sürpriz bir karakter olması bekleniyor.

Deadline, haberi, Crowe'un hafta sonu filmin oyuncularıyla rugby oynarken görülmesine dayandırdı. Oscar'lı yönetmen Taika Waititi, dördüncü Thor filmi olan Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna Matt Damon, Luke Hemsworth ve Sam Neill isimlerini ekledi. Ünlü oyuncular, 2017 yapımı Thor: Ragnarok filmindeki Loki, Thor ve Odin versiyonlarını canlandırdıkları rollerini yineleyecek. Melissa McCarthy, daha önce Cate Blanchett'in canlandırdığı “Ragnarok” kötüsü Hela karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

THOR: LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Taika Waititi'nin yönettiği Thor: Love and Thunder filminin oyuncu kadrosunda; Thor Odinson rolünde Chris Hemsworth, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Jane Foster (The Mighty Thor) rolünde Natalie Portman, Lady Sif rolünde Jaimie Alexander, Star-Lord rolünde Chris Pratt boy gösterecek. Filmin kötü adamı olarak Christian Bale karşımıza çıkacak. Thor: Love and Thunder filminin 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.



