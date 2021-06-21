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Büyük bir merakla beklenen The Batman filmi yeniden sete başladı

21.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Pattison’ın başrolünü üstlendiği Batman serisinin son halkası ‘The Batman’ filmi koronavirüs engeline takılmıştı. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen film normalleşme adımlarıyla birlikte sete geri döndü.

Büyük bir merakla beklenen The Batman filmi yeniden sete başladı

Çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle duran The Batman filminin yeniden çekilmesi gereken sahneleri için bir kez daha sete dönüldü. Yıldız oyuncular Robert Pattinson ve Colin Farrell, çekimler için Glasgow'a doğru yola çıktı.

The Batman ekibinin sözcüsü, yeniden çekimlerin yapılacak olması hakkında, "Şubat ayında İskoçya'da yapılan çekimler konusunda büyük bir heyecan vardı. Film ekibi Temmuz ortasında sete dönüş yapmayı dört gözle bekliyor" diye konuştu.

Matt Reeves'in yönetmeni olduğu ve merakla beklenen filmin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi ön görülüyor.

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Batman (Yarasa Adam)
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