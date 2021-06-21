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  4. Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti, Polaris filminin başrollerini paylaşacak

Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti, Polaris filminin başrollerini paylaşacak

21.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucaklarına alan Joaquin Phoenix ve nişanlısı Rooney Mara, Polaris isimli filmin başrollerini paylaşmak için imzayı attılar.

Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti, Polaris filminin başrollerini paylaşacak

İskoç film yapımcısı Lynne Ramsay'in, You Were Never Really Here filminde de birlikte çalıştığı Oscar ödüllü Joaquin Phoenix ve aktris Rooney Mara'yla Polaris adlı proje için bir araya geleceği duyuruldu. Filmin vizyon tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar gizli tutuluyor.

Phoenix, şu anda yönetmen Ari Aster'in son filmi Disappointment Blvd'nin Montreal'de çekimlerini yapıyor ve epik biyografik Kitbag filminde yönetmen Ridley Scott için çalışacak. Bu filmde, Jodie Comer'la birlikte yer alacak ve Napoleon'u canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Joaquin Phoenix
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