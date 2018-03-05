"Büyük ikramiye bana çıktı" diyen damat adayı dolandırıcı çıktı

2018 yılının büyük ikramiyesini kazandığı iddia edilen damat adayı Medet Batal'ın yalan söylediği ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; sahte kartvizit ve kimliklerle dolandırıcılık girişimlerinde bulunan Batal, bir dönem iki farklı izdivaç programında damat adayı olarak yer almıştı.

Millî Piyango'nun bu yılki büyük ikramiyesi olan 61 milyon TL'nin isabet ettiği iddia edilen ve bir TV programının canlı yayınına bağlanıp biletin kendisine çıktığını ileri süren Medet Batal'ın herkesi kandırdığı ortaya çıktı.

TEK RAKAMLA HERKESİ KANDIRDI

Eski izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren Medet Batal, kendisine çıktığı iddia edilen milli piyango biletiyle herkesi kandırmayı başardı. Hatta bir televizyon programına bağlanarak program sunucularını ve ekran karşısındaki kişilere biletin kendisine çıktığını söyledi ve bir Milli Piyango biletiyle çektirdiği fotoğrafı canlı yayında paylaştı.

Daha önce de başka bir damat adayı fuhuş operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Yukarıda bulunan biletin rakamları ters açıdan incelendiğinde Batal'ın yalanı hemen anlaşılıyor. Mehmet Batal adlı şahsın biletinde bulunan numaralar 9791035. Milli Piyango'nun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon lira ise 9794035 numaralı bilete isabet etmişti.

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