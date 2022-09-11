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Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü! 'Hastalık yayan bir bölge haline gelebilir'

11.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekti. Sazlıköy Regülatörü'nün adeta çöplüğe hatta hayvan leşlerinin toplandığı bölge haline geldiğini belirten Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’in döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini söyledi.

Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü! 'Hastalık yayan bir bölge haline gelebilir'

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek çevre felaketine neden olan kirliliğin bir an önce önlenmesi gerektiğini söyledi. Adeta çöplüğe hatta hayvan leşlerinin toplandığı bölge haline gelen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’in döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü.

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'EGE DENİZİ'NE KADAR ULAŞACAK'

Su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladığını belirterek ilgilileri göreve davet eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir. Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti. Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük. Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Menderes Nehri‎ çöp
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