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Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı! Bitmeyen saygı ve özlemle...

09.11.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete yolculuğunun 83'üncü yıl dönümünde tüm yurtta yine aynı hüzün ve özlem...

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı! Bitmeyen saygı ve özlemle...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaşlar, ellerinde bayraklarıyla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın edecek.

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09.05'TE HAYAT DURACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maskeli ve mesafeli olarak içeri alınacağı Dolmabahçe Sarayı’nda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün odasında resmi tören düzenlenecek.

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Törenin ardından Atatürk'ün odası yeniden vatandaşların ziyaretine açılacak.

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DOLMABAHÇE'DE MEVLİT OKUTULACAK

İstanbul Valiliği de Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) saat 12.15'te mevlit programı düzenleneceğini açıkladı.

ANITKABİR'DE İLK TÖREN

Anıtkabir'deki ilk tören Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

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Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek. Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek. Resmi törenin ardından saat 10:00 gibi Anıtkabir'in vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.

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EN ACI GÜN: 10 KASIM 1938

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

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Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.

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Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

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Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

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Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.

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NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ

Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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