Büyük yıkım sonrası Gülşen bağış yaptı mı? Haluk Levent paylaştı

Başta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili yıkan depremler sonrası ünlü isimlerden yapılan bağışlar gündeme geliyor. Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı günlerde bazı isimlerin de ne kadar bağış yaptığı merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılanan Gülşen oldu. Yurt dışında olduğu bilinen Gülşen sessizliğini korurken Haluk Levent şarkıcının ne kadar bağış yaptığını paylaştı.

Gülşen Haluk Levent'in açıklamasına göre 1 milyon TL depremzedeler için AHBAP'a bağışta bulundu.