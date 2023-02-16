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Büyük yıkım sonrası Gülşen bağış yaptı mı? Haluk Levent paylaştı

16.02.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatiplilere dair söylediği sözler yüzünden tutuklanan ve yargılanan daha sonra da oğlu Azur’un yanına Barselona’ya uçmuştu. Büyük yıkım sonrası ne kadar bağış yaptığı merak konusu olan Gülşen hakkında Haluk Levent'ten paylaşım geldi.

Büyük yıkım sonrası Gülşen bağış yaptı mı? Haluk Levent paylaştı

Başta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili yıkan depremler sonrası ünlü isimlerden yapılan bağışlar gündeme geliyor. Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı günlerde bazı isimlerin de ne kadar bağış yaptığı merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılanan Gülşen oldu. Yurt dışında olduğu bilinen Gülşen sessizliğini korurken Haluk Levent şarkıcının ne kadar bağış yaptığını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Gülşen Haluk Levent'in açıklamasına göre 1 milyon TL depremzedeler için AHBAP'a bağışta bulundu.

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