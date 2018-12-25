Büyük yolsuzluk! Milletvekili, meclisten sauna için para aldı

Başkent Helsinki'de bir apartmanın bodrum katında bulunan sauna için meclisten ev ödeneği alan milletvekili Ville Vahamaki ve bir başka milletvekilinin meclisi kandırdığı gerçeği ortaya çıktı.

Ville Vahamaki, yanlış bir şey yaptığına inanmadığını, saunayı çamaşırhane ve benzer amaçlarla kullandığını söyledi.

Olayın açığa çıkmasının ardından Finlandiya Ulusal Araştırma Bürosu soruşturma başlattı ve milletvekilinin soruşturmaya konu olan miktarı geri ödediğini belirtti.

5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya'da yaklaşık 3 milyon sauna olduğu düşünülüyor.



