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Büyükada sahilindeki ölü at şoke etti! Gemiden mi düştü?

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Büyükada’da sahile vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi. Atın gemiden düşerek boğulmuş olabileceği iddia edilirken, belediye ekipleri at cesedini denizden çıkardı. Atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükada’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahile vuran ölü atı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Atın, gemi ile taşındığı esnada denize düşerek boğulmuş olabileceği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ölü atı denizden çıkardı.

Ölü atın sahile vurduğu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
büyükada at ceset

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