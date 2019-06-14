Büyükada sahilindeki ölü at şoke etti! Gemiden mi düştü?

Büyükada’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahile vuran ölü atı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Atın, gemi ile taşındığı esnada denize düşerek boğulmuş olabileceği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ölü atı denizden çıkardı.
Ölü atın sahile vurduğu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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