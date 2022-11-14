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Büyükannesinin bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki değeri dudak uçuklattı

14.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Austen Perry isimli bir adam büyükannesinin arka bahçesinde metal dedektörüyle ilginç bir keşfe imza attı. Kendisini eğlendirmek için metal dedektörünü alarak bahçeyi turladığını ifade eden Perry, nadir bulunan bir Roma altını buldu. Altını nakit paraya çevirmeyi düşünen Perry değerini duyduğunda ise şaşkına döndü.

Büyükannesinin bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki değeri dudak uçuklattı

İngiltere’nin Bradford şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Austen Perry, hayatı boyunca metal dedektörlerine karşı büyük bir ilgi duyduğunu ve sonunda kendisine hobi olarak bir tane aldığını söyledi. Metal dedektörünü denemek için büyükannesinin Leiscestershire’deki evinin bahçesine giden Peery, ilk çalışmasında sıradışı bir keşif yaptı. Toprağa gömülü halde eski bir Roma altını bulan Perry, “Buna inanamıyorum. Sadece düşündüğün zaman delilik. Bip sesini duyduğumda ve bir şey olabileceğini düşündüğümde sadece bir saat içindeydim. İlk gidişimde altın buldum” dedi.

“BU TAMAMEN ÇILGINCAYDI”

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Metal dedektörleriyle yapılan keşiflerin yıllar süren uğraşlar sonucunda bulunabildiğini ifade eden Perry, “Metal dedektörleri keşfinin zor olacağı söylenmişti. Ben sadece merak ettiğim için araştırma yaptım ve ilk denememde buldum. Bu tamamen çılgıncaydı” dedi.

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Altın sikkede 293 ila 296 yılları arasında hüküm süren Roma imparatoru Alectus’un tasvirinin yer aldığı belirtildi. Altın sikkenin değeri ise yaklaşık 1.200 sterlin (yaklaşık 26 bin 292 TL) olarak açıklandı.

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İngiltere Altın dedektör roma imparatorluğu sikke

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