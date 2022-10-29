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  4. Metal dedektörüyle bahçesini karış karış aradı! 100 yıllık madeni paranın değeri dudak uçuklattı

Metal dedektörüyle bahçesini karış karış aradı! 100 yıllık madeni paranın değeri dudak uçuklattı

29.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini açıklamak istemeyen bir Reddit kullanıcısı metal dedektörle bahçesinde yaptığı araştırmanın sonucunda ilginç bir keşfe imza attı. Metal dedektörünün bir ağacın altında sinyal vermesinden sonra bölgeyi kazan adam tekne bir kutu buldu. Teneke kutunun içinden 100 yıl öncesine ait madeni paraların çıktığını fark eden adam değerini öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Metal dedektörüyle bahçesini karış karış aradı! 100 yıllık madeni paranın değeri dudak uçuklattı

İsmini açıklanmayan bir Reddit kullanıcı metal dedektörüyle arka bahçesinde yaptığı araştırma sonucunda adeta 100 yıl geriye gitti. Kayıp hazineleri bulma umuduyla arama işine başlayan adam ilk denemesinde bir keşif yapmayı asla beklemiyordu. Reddit’te yaptığı paylaşımda bir ağacın altında çok fazla bip sesi duyduktan sonra bahçesini tespit etmeye karar verdi. Reddit kullanıcısı, “Bunun bir boru olduğunu düşündüm. Ancak kazandığımda bir teneke kutuyla karşılaştım. Onu ilk gördüğümde büyük bir heyecan yaşadım. Üzeri toprak doluydu ve içindne çıkan eşyaları görünce şaşırdım” dedi.

100 YILLIK KEŞİF

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Teneke kutunun içinden 1826, 1866 ve 1096 yıllarına ait üç madeni paranın çıktığını ifade eden adam, teneke kutunun değerinin 25 ila 60 sterlin (539 ila 1.294 TL) arasında değiştiğini söyledi. 1826 yılına ait madeni paranın ise 60 ila 400 sterlin (1.294 ila 8.632 TL) arasında olduğunu belirtti. Madeni paranın değerinin işaretlerine ve durumuna bağlı olarak satın alınabileceğini söyleyen adam, “Ev sahiplerini bulmak için birçok web sitesine ilan verdim. Şimdiye kadar onlarla alakalı bir şey bulamadım” diye konuştu.

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Reddit kutu

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