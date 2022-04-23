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  4. Büyükçekmece'de maganda dehşeti! Çocuğunun yanında öldüresiye dövüldü

Büyükçekmece'de maganda dehşeti! Çocuğunun yanında öldüresiye dövüldü

23.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsünü, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Sürücüyü darp ettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Daha sonra ekiplerin çalışmaları sonrası yakalanan magandalar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, başka bir otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada 2 kişi, aracında eşi ve çocuğu da bulunan sürücüyü öldüresiye darbetti.

Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Sürücüyü darbettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen sürücüsü, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

beylik

AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
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