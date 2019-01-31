Büyüyen karnı yüzünden insan içine çıkamayan adam, çareyi Adana'da buldu!

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SAĞLIK  | 31.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

Fransa’da yaşayan Ömer Gök’ün 20 santime ulaşan fıtığı doktorlarca riskli görülerek ameliyatı yapılamadı. Çareyi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde bulan Gök, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş tarafından ameliyat edilerek, sağlığına kavuştu.

Büyüyen karnı yüzünden insan içine çıkamayan adam, çareyi Adana'da buldu!

Fransa’nın Paris kentinde yaşayan 68 yaşındaki 3 çocuk sahibi Ömer Gök, uzun süredir göbeğinde oluşan 20 santimlik fıtıkla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Eşi Menşure Gök ile birlikte rahatsızlığına çözüm arayan Gök, Fransa’da birçok kliniğe gitti ancak kendisinde kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve kitlenin de fazla büyük olmasından dolayı ameliyat olamayacağı buradaki doktorlarca söylendi ve yaşamına bu şekilde devam etmesi istendi.

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ADANA'YA GELDİ, 1 HAFTADA HASTANEDEN TABURCU OLDU

Durumu kabullenmeyerek araştırmalarını sürdüren Gök ailesi rotayı Türkiye’ye çevirdi. Yaptıkları araştırmalar sonucu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş’la irtibat kuran Ömer Gök hemen tedavi altına alındı. Dr. Gökhan Sarıtaş ve deneyimli bir ekip tarafından durumu değerlendirilen Gök’ün 2 saatlik ameliyatla karnındaki 20 santimlik fıtık tedavi edildi ve 1 haftalık süre içerisinde hastaneden taburcu oldu.

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Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş, hastanın 20 santim çapında oldukça büyümüş olan bir göbek fıtığının bulunduğunu ancak yaptıkları tetkikler sonucu ameliyatının uygun olduğunu gördüklerini dile getirdi. Sarıtaş, 2 saatlik bir zamanda ameliyatı tamamladıklarını normalde göbek fıtığı ameliyatlarının kolay gibi göründüğünü ancak bu hastada fıtığın büyüklüğü ve hastanın ek hastalıkları itibariyle sürecin biraz zorlu olduğunu belirtti. Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak dünya standartlarında hizmet verdiklerinin de altını çizen Sarıtaş, hastaya uygun olan operasyonları başarıyla yaptıklarını söyledi.

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“YAŞAMA SEVİNCİM KALMAMIŞTI”

Operasyonu başarıyla tamamlanan hasta Ömer Gök ise Fransa’daki doktorların kendisine ameliyatını yapamayacaklarını, bu şekilde yaşamına devam et dediklerini ifade ederek, fıtığın günden güne kendisine rahatsızlık verdiğini bu durumun yaşamını son derece olumsuz etkilediğini hatta toplum içerisine hiç çıkamadığını dile getirdi. Çözümü kendi vatanında bulmanın da ayrıca mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Gök, Türk hekimliğinin geldiği noktayı Dr. Gökhan Sarıtaş hocayla daha yakından gördüklerini sözlerine ekledi.

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Ömer Gök’ün eşi Menşure Gök ise Fransa’daki olumsuz cevap sonrasında asla yılmadıklarını, araştırmaya devam ettiklerini ve sonuç olarak doğru adresi Türkiye’de bulduklarını söyleyerek, çocuklarına Türkiye’ye gideceklerini söyledikleri zaman onların bu durumu “Fransa’da yapılamayan ameliyat Türkiye’de mi yapılacak” diyerek tereddütle karşıladıklarını ifade etti. Gök, “Sonuç olarak doktorumuz Gökhan Sarıtaş başta olmak üzere tüm hastane ve klinik ekibine güvenerek yola çıktık” dedi.

(İHA)

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