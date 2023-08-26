Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age: The Meltdown) konusu nedir, oyuncuları kimler? Buz Devri 2'yi kimler seslendiriyor? ATV yayın akışı

Buz Devri 2: Erime Başlıyor konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Ice Age: The Meltdown olan Buz Devri 2 filmi merakla bekleniyor. Aksiyon macera ve animasyon tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Carlos Saldanha yapıyor. İşte Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi ile ilgili detaylar...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU

Manfred hala kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünyada kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar. Scrat, bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp, meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.



BUZ DEVRİ 2 OYUNCULARI VE SESLENDİRENLER

Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan

Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer

Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl

Seann William Scott – Crash: Umut Tabak

Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar

Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök

Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz

Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş

Alex Sullivan – James: Onur Kırış

Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)

15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)

23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)

01:50 Islah Adası (Yabancı Sinema)

04:00 Kalp Yarası

