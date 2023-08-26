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Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age: The Meltdown) konusu nedir, oyuncuları kimler? Buz Devri 2'yi kimler seslendiriyor? ATV yayın akışı

26.08.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi ile ilgili araştırmalar filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte hız kazandı. Ray Romano ve John Leguizamo'nun seslendirmede başrolü paylaştığı film 20th Century Studios, DreamWorks Pictures, Walt Disney Pictures ve FilmFlex ortak yapımı. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age: The Meltdown) konusu nedir, oyuncuları kimler? Buz Devri 2'yi kimler seslendiriyor? ATV yayın akışı

Buz Devri 2: Erime Başlıyor konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Ice Age: The Meltdown olan Buz Devri 2 filmi merakla bekleniyor. Aksiyon macera ve animasyon tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Carlos Saldanha yapıyor. İşte Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi ile ilgili detaylar...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU

Manfred hala kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünyada kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar. Scrat, bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp, meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.
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BUZ DEVRİ 2 OYUNCULARI VE SESLENDİRENLER

Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu
John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer
Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl
Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
Alex Sullivan – James: Onur Kırış
Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)
01:50 Islah Adası (Yabancı Sinema)
04:00 Kalp Yarası

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