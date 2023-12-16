BUZ DEVRİ 4 KITALAR AYRILIYOR KONUSU VE OYUNCULARI! Buz Devri 4 hangi kanalda? İşte konusu ve seslendirenler

Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor, orijinal adıyla Ice Age: Continental Drift filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken dğnyaca ünlü animasyon filminin yönetmenliğini Steve Martino ve Mike Thurmeier yapıyor. İşte Steve Martino ve Mike Thurmeier'ın yönettiği Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi ile ilgili merak edilenler...
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor, Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor.
Manny - Ali Poyrazoğlu
Diego - Haluk Bilginer
Sid - Yekta Kopan
Shira - Ezgi Bakışkan
Steffie - Aslı Tandoğan
Nine - Ayşe Tunaboylu
Ellie - Özden Ayyıldız
Crash - Umut Tabak
Eddie - Ahmet Taşar
Katie - Özge Çatıkkaş
Eunice - Fatoş Ceylan
Milton - Murat Aydın
Flynn - Gökçe Özyol
Gupta - Çağlar Çorumlu
Ethan - Emrullah Uzun
Squin - Aydoğan Temel
Şeftali - Ecem Uzun
Silas - Hakan Altuntaş
Kaptan Kart - Fatih Özacun
Raz - Didem Atlıhan
Marshall - Buğra Gülsoy
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
23:30 Arka Sokaklar
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Güneşi Beklerken