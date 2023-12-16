BUZ DEVRİ 4 KITALAR AYRILIYOR KONUSU VE OYUNCULARI! Buz Devri 4 hangi kanalda? İşte konusu ve seslendirenler

Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor, orijinal adıyla Ice Age: Continental Drift filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken dğnyaca ünlü animasyon filminin yönetmenliğini Steve Martino ve Mike Thurmeier yapıyor. İşte Steve Martino ve Mike Thurmeier'ın yönettiği Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi ile ilgili merak edilenler...

BUZ DEVRİ 4 KITALAR AYRILIYOR KONUSU

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor, Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor.

BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR SESLENDİRME KADROSU

Manny - Ali Poyrazoğlu

Diego - Haluk Bilginer

Sid - Yekta Kopan

Shira - Ezgi Bakışkan

Steffie - Aslı Tandoğan

Nine - Ayşe Tunaboylu

Ellie - Özden Ayyıldız

Crash - Umut Tabak

Eddie - Ahmet Taşar

Katie - Özge Çatıkkaş

Eunice - Fatoş Ceylan

Milton - Murat Aydın

Flynn - Gökçe Özyol

Gupta - Çağlar Çorumlu

Ethan - Emrullah Uzun

Squin - Aydoğan Temel

Şeftali - Ecem Uzun

Silas - Hakan Altuntaş

Kaptan Kart - Fatih Özacun

Raz - Didem Atlıhan

Marshall - Buğra Gülsoy

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

23:30 Arka Sokaklar

02:15 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

04:45 Güneşi Beklerken





