Buzluktan çıkan yiyecekleri bu yöntemlerle hızlıca çözdürebilirsiniz! Ama sakın bu hataları yapmayın

Sebze, meyve, et ve balık gibi gıdaları mevsiminde taze taze tüketmek elbette en güzeli. Ancak yaz gıdalarını kışın, kış gıdalarını da yazın gönül rahatlığıyla yemek istiyoruz. O nedenle de dondurucuya koymak hem çok pratik hem de çok güzel oluyor. Özellikle beklenmeyen misafirler geldiğinde dondurucudan çıkardığımız gıdaları hızlıca pişirip servis edebiliyoruz. Elbette ki bu işin bir sırrı, gıdaları hızlıca çözdürmenin çeşitli yöntemleri var.

BUZLUKTAN ÇIKAN YİYECEKLERİ HIZLICA ÇÖZDÜRME YÖNDEMLERİ

Mümkünse ve zamanınız varsa buzluktan çıkardığınız gıdayı buzdolabının altında çözdürebilirsiniz. Bu en sağlıklı çözdürme yöntemi olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa musluktan akan suyun altına dondurucudan çıkardığınız gıdayı koyarak çözdürebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz diğer yöntem ise soğuk su banyosu olabilir. Soğuk su dolu bir kabın içine donmuş gıdayı koyun. 30 dakikada bir suyu değiştirerek yaklaşık bir, bir buçuk saatte çözdürün.

Sıcak su banyosu da donmuş ürünleri çözdürebileceğiniz pratik bir yöntem. 39 C sıcaklığındaki suyun içine donmuş gıdanızı koyduğunuzda hızlıca çözülecektir. Ancak bu işlemi yapmanız için donmuş ürünlerin çok kalın tabakalar olmamasına özen gösterin.

Çok pratik çözdürme yöntemlerinden biri de mikrodalgada çözdürme. Bu yöntemi kullandığınızda çözülen gıdanızı hemen pişirmelisiniz.

Dondurucudan çıkan et, balık ve sebzelerinizi çözdürmeyi beklemeden pişirmek de hızlı bir çözdürme yöntemi olarak bilinir. Ayrıca bu yöntem diğerlerine göre çok daha sağlıklı.

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN UNSURLAR