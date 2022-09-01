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Çabuk eş anlamlısı nedir? Çabuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünya üzerinde konuşulan en eski dillerden birisidir. Zengin kelime haznesiyle dikkat çeker. Tarih boyunca başka dillerle olan etkileşimleri sayesinde kelime haznesini genişletmiştir. Başka dillerden Türkçeye geçen kelimeler içerisinde çabuk kelimesi de yer alır. Peki, çabuk eş anlamlısı nedir?

Çabuk eş anlamlısı nedir? Çabuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çabuk kelimesi, Farsçada "çāpuk" kelimesinden evrilmiştir. Çāpuk kelimesi, "çevik, hızlı" anlamlarını taşır. Eski Türkçede "çapuk" kelimesi, tez gitmek anlamına gelen "çap-" ve dört nala sürmek anlamına gelen "et" kelimesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Ancak bu kesin değildir.

Çabuk kelimesini ilk defa, kişi ismi olarak Rasonyi&Baski'nin Onomasticum Turcicum isimli eserinde görürüz. Şimdiki anlamıyla ise çabuk kelimesini, 1400'lü yıllarda görmekteyiz. Çabuk kelimesinden türeyen "çabucak" kelimesini ise Ahmet Vefik Paşa'nın Lehce-ı Osmânî eserinde geçmektedir. Peki, çabuk kelimesinin eş anlamı nedir?

Çabuk kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından çabuk kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Ünlem olarak: oyalanma, acele et.
  • Yavaşın karşıtı, hızlı, müstacel.
  • Alışılandan daha kısa sürede anlamlarında kullanılır.

Çabuk kelimesinin cümlede kullanımına şöyle örnek verebiliriz:

  • Ayşe hızlı hareket etmeyi çok sever.
  • Acele ettiği için işine şeytan karıştı.
  • Birazcık hızlı olur musun?
  • Bu iş için acele etmen gerekiyor.
  • Oyalanmadan bu için bitirilmesi gerek.
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Çabuk kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Kurallı ve anlamlı cümlelerde çabuk kelimesinin yerine eş anlamlıları kullanılabilir. Örnek olarak bir cümlede tez kelimesi çabuk kelimesi yerine tercih edilebilir. Fakat burada cümlenin gidişatı doğrultusunda tezin kullanılmasına dikkat edilir. Çabuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Hızlı
  • Süratli
  • Tez
  • Seri
  • Atik
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Çabuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Tez vakitte tekrar buluşmak dileğiyle.
  • Atik ve çevikliğiyle spor elemelerini geçti.
  • Süratli bir şekilde yanımızdan fırladı gitti.
  • Seri şekilde kayıtları tamamlamamız gerek.
  • Atikliğiyle her işte başarılı oluyor.
  • Hızlı olduğundan tüm işleri tamamlayıp günün geri kalanını kendine ayırıyor.
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