Çabuk zıt anlamlısı nedir? Çabuk kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Çabuk hızlı ve çevik sözcüklerinin alıntısıdır. Farsça kelime “çapuk” kelimesinden evrilmiştir. Tarihte bazı kaynaklarda da kullanılmıştır. Çabuk, Türkçede belirteç olarak kullanılıyor. Daha öncekine kıyasla kısa zamanda yapılan işi ifade eder. “Çabuk bitince gel” vb. şekillerde cümlelerde kullanılır. Türkçe çok kullanılan çabuk zıt anlamlısı olan sözcüklerle de öne çıkıyor.

Çabuk zıt anlamlısı nedir?

Çabuk kelimesinin zıt anlamı yanında çabuk kelimesinin anlam karşılıklarına da hakim olmak gerekir. Çabuk kelimesi gerçek anlamının yanında mecazi anlam olarak da kullanılabiliyor. Bazı cümlelerde çabuk kelimesine vurgu yapmak amaçlı olarak çabuğun mecazi anlamına yer verilir. Çabuk zıt anlamlısı kelime, cümleleri zenginleştirir. Çabuğun zıt anlamlısı olan kelime "yavaş" kelimesidir.

Çabuğun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çabuk kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türleri günlük yaşamda çok kullanılıyor. Gündelik yaşamda sık karşılaşılan bu sözcüklerle kurulan cümlelerin ifadeleri daha zengin hale geliyor. Çabuğun zıt anlamlısı yavaştır. Çabuk, bir işin hızlıca işlemesini ifade eder. Yavaşsa işlerin ağır ağır ilerlemesi anlamına gelir.