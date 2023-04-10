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Çabuk zıt anlamlısı nedir? Çabuk kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

07.03.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, yapı bakımından çok zengindir. Bazı kelimelerin zıt anlam ve eş anlamdan oluşması zengin olduğunun en büyük kanıtıdır. Kelimelerin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları cümlenin çeşitlenmesini sağlar. Çabuk kelimesinin zıt anlamı da Türkçede çok fazla kullanılıyor. Peki, çabuk zıt anlamlısı nedir?

Çabuk zıt anlamlısı nedir? Çabuk kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Çabuk hızlı ve çevik sözcüklerinin alıntısıdır. Farsça kelime “çapuk” kelimesinden evrilmiştir. Tarihte bazı kaynaklarda da kullanılmıştır. Çabuk, Türkçede belirteç olarak kullanılıyor. Daha öncekine kıyasla kısa zamanda yapılan işi ifade eder. “Çabuk bitince gel” vb. şekillerde cümlelerde kullanılır. Türkçe çok kullanılan çabuk zıt anlamlısı olan sözcüklerle de öne çıkıyor.

Anıt zıt anlamlısı nedir? Anıt zıt anlamlısı nedir?

Çabuk zıt anlamlısı nedir?

Çabuk kelimesinin zıt anlamı yanında çabuk kelimesinin anlam karşılıklarına da hakim olmak gerekir. Çabuk kelimesi gerçek anlamının yanında mecazi anlam olarak da kullanılabiliyor. Bazı cümlelerde çabuk kelimesine vurgu yapmak amaçlı olarak çabuğun mecazi anlamına yer verilir. Çabuk zıt anlamlısı kelime, cümleleri zenginleştirir. Çabuğun zıt anlamlısı olan kelime "yavaş" kelimesidir.

Amaç zıt anlamlısı nedir? Amaç zıt anlamlısı nedir?

Çabuğun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çabuk kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türleri günlük yaşamda çok kullanılıyor. Gündelik yaşamda sık karşılaşılan bu sözcüklerle kurulan cümlelerin ifadeleri daha zengin hale geliyor. Çabuğun zıt anlamlısı yavaştır. Çabuk, bir işin hızlıca işlemesini ifade eder. Yavaşsa işlerin ağır ağır ilerlemesi anlamına gelir.

  • Bizim evin işleri her zaman yavaş ilerler.
  • Yol bozuk olduğu için yavaş yavaş geliyoruz.
  • Hayatta duruma göre bazen yavaş bazense hızlı olmak gerekiyor.
  • Yavaş hareket etmesi herkesi çileden çıkardı.
  • Doktor ameliyattan sonra yavaş yavaş yürümeye başlayabilir dedi.
  • Çabuk ilerlediği yolda sonradan yavaşlamaya başladı.
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