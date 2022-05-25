Caddede yürürken görünce deliye döndü! Eşi ve yanındaki adamı vurdu

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda yürüyen Ramazan E., bir süre önce kavga ettiği eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.’yi caddede görünce yanlarına gitti.

SİLAHINI ÇIKARIP BACAKLARINDAN VURDU

Ramazan E. ile Orhan K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan E., belindeki tabancayla eşi Elif E. ile Orhan K.’yi bacaklarından vurdu. Elif E. ile Orhan K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Elif E. ile Orhan K., çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Ramazan E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

