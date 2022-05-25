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Marmaray'da iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz... Ortalık ayağa kalktı: Sil o fotoğrafı, terbiyesiz

25.05.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'da meydana gelen iğrenç olayda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, trendeki yolcuların da fark etmesiyle arbede yaşanmasına neden oldu. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen bir kadın “Fotoğrafımı çekmiş” derken, söz konusu tacizci trenden aşağıya indirildi. Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahsın, “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

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''SİL O FOTOĞRAFI, TERBİYESİZ''

Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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