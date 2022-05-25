Marmaray'da iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz... Ortalık ayağa kalktı: Sil o fotoğrafı, terbiyesiz

Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

''SİL O FOTOĞRAFI, TERBİYESİZ''

Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

