Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin Türkçe altyazılı ilk fragmanı paylaşıldı

Korku ve gerilim türündeki Cadılar Bayramı filmi, 2018 yılında sinema sektörünü adeta kasıp kavurmuştu. Tüm dünyada 250 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ederek 40 yıllık serinin en yüksek kazancına ulaşmıştı. Üstelik bir kadın oyuncunun rol aldığı korku filmi tarihinde açılış haftasında en iyi film rekorunu da kırmıştı. Serinin devamı niteliğindeki Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminden ilk fragman geldi. Başrollerini Jamie Lee Curtis, Judy Greer ve Andi Matichak’ın paylaştığı filmin 15 Ekim 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

HALLOWEEN KILLS HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda David Gordon Green’in oturduğu filmin senaryosu da Scott Teems ve David Gordon Green iş birliğinden doğdu. Cadılar Bayramı, yıllar önce kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek isteyen Laurie Strode’un hikayesini konu ediyordu.



