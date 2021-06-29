Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin Türkçe altyazılı ilk fragmanı paylaşıldı

Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin Türkçe altyazılı ilk fragmanı paylaşıldı

29.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında David Gordon Green’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Cadılar Bayramı filmi tüm dünyada büyük ses getirmişti. Yapımın devamı niteliğindeki Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin Türkçe altyazılı ilk fragmanı paylaşıldı. Filmin 15 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

Korku ve gerilim türündeki Cadılar Bayramı filmi, 2018 yılında sinema sektörünü adeta kasıp kavurmuştu. Tüm dünyada 250 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ederek 40 yıllık serinin en yüksek kazancına ulaşmıştı. Üstelik bir kadın oyuncunun rol aldığı korku filmi tarihinde açılış haftasında en iyi film rekorunu da kırmıştı. Serinin devamı niteliğindeki Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminden ilk fragman geldi. Başrollerini Jamie Lee Curtis, Judy Greer ve Andi Matichak’ın paylaştığı filmin 15 Ekim 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

HALLOWEEN KILLS HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda David Gordon Green’in oturduğu filmin senaryosu da Scott Teems ve David Gordon Green iş birliğinden doğdu. Cadılar Bayramı, yıllar önce kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek isteyen Laurie Strode’un hikayesini konu ediyordu.

Quentin Tarantino, çekeceği son filmin ayrıntılarını açıkladı! Uyarlamasıyla son kez seyircisini selamlayacakQuentin Tarantino, çekeceği son filmin ayrıntılarını açıkladı! Uyarlamasıyla son kez seyircisini selamlayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışarıdan tuhaf gözükmesine rağmen Japonya’da tamamen normal karşılanan geleneklerDışarıdan tuhaf gözükmesine rağmen Japonya’da tamamen normal karşılanan gelenekler
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Hızlı ve Öfkeli 9’dan yeni rekor! Zirveye ulaştıHızlı ve Öfkeli 9’dan yeni rekor! Zirveye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

160 yaşında kadar yaşadı, 29 kez evlendi

160 yaşında kadar yaşadı, 29 kez evlendi

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Görevlerini yerine getiremeyenler sünnet olamıyor

Görevlerini yerine getiremeyenler sünnet olamıyor

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.