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Çağatay Ulusoy'dan satılık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara’daki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy’un teknesini satılığa çıkardığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy'dan satılık!

Başarılı oyuncu, özellikle yaz aylarında yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte sık sık dalış yapıp balık tutmuştu. Ulusoy'un büyük bir tekne almak için bu kararı verdiği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy, tekne,

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