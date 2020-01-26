Çağatay Ulusoy'dan satılık!

Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu, \u00f6zellikle yaz aylar\u0131nda yak\u0131n arkada\u015f\u0131 K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'la birlikte s\u0131k s\u0131k dal\u0131\u015f yap\u0131p bal\u0131k tutmu\u015ftu. Ulusoy'un b\u00fcy\u00fck bir tekne almak i\u00e7in bu karar\u0131 verdi\u011fi konu\u015fuluyor.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Tarkan\u2019dan AFAD'a ba\u011f\u0131\u015f! Tam... Cardi B yine yapaca\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131!90'lara damga vurmu\u015ftu! K\u0131z\u0131 annesini g\u00f6lgede b\u0131rakt\u0131
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