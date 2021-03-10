Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın cephesinde flaş gelişme!

Çağatay Ulusoy, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Duygu Sarışın'la Sarıyer'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Baş başa romantik bir yemek yiyen çiftin neşesi yerindeydi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Basın mensuplarıyla sohbet eden yakışıklı oyuncu, Duygu Sarışın’ın evi terk ettiği ve ayrıldıkları iddiasına ilk kez yanıt verdi.

Snob Magazin'in haberine göre, Çağatay Ulusoy, "Ayrılık yok gördüğünüz gibi. Bu haberler çok fazla çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda hassas bakan insanlar var” diyerek üzüntüsünü ifade etti.



Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ‘Kin’ adlı film ile dijitalde boy gösterecek olan Duygu Sarışın, “Çekimler bitti. Çok keyifli geçti. Tahminimce eylül veya ekim gibi yayınlanır” dedi.

Çağatay Ulusoy, tanıtımı yayınlanan 'Kağıttan Hayatlar' filmindeki karakteri ve yeni imajı hakkında, “Kendimi geliştirmeye çalışıyorum, işimi çok seviyorum” şeklinde konuştu.



