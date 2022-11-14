Çağatay Ulusoy Ebru Şahin ile rol alacağı dizide jigolo rolünde...

Çağatay Ulusoy’un Terzi dizisinin çekimlerinin ardından “Centilmen” adlı filme başlayacağı ortaya çıkmıştı. Onur Bilgetay’ın yöneteceği filmin hafta sonu da başrol kadın oyuncusu belli oldu. Destan dizisinin çekimlerinin ardından eşinin yanına Amerika’ya giden Ebru Şahin, ülkeye dönüp Centilmen filminde oynamayı kabul etti.

Kulislerden sızan bilgilere göre Şahin filmde Nehir adlı müzisyeni oynayacak. Çağatay Ulusoy “Centilmen”de zengin kadınlara hizmet veren “Saygın” adlı jigoloyu canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Saygın’ın kendisi gibi jigololuk yapan bir arkadaşı daha vardır; Kado… Kado ekonomik sınıf anlamında daha orta kesim kadınlarla beraberlik yaşamaktadır. Kado’ya başarılı oyuncu Haki Biçici hayat verecek.

CENTİLMEN FİLMİ KONUSU

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı filmin ana karakterlerinden birini de Şenay Gürler oynayacak. Filmde Nehir’in arkadaşı Fulya’ya hayat verecek olan oyuncu ise henüz belli olmadı. Filmde Fulya’nın doğum günü partisi için gittikleri mekanda Nehir, Saygın’la karşılaşıyor. Saygın’ın aşık olması bütün hayatını değiştiriyor. Netflix’te yayınlanacak olan filmin çekimleri yakında başlayacak.

