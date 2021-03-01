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Çağatay Ulusoy’lu Kağıttan Hayatlar filminden ilk fragman geldi! İşte Kağıttan Hayatlar konusu ve yayın tarihi

01.03.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği Kağıttan Hayatlar filminin ilk fragmanı yayınlandı. Can Ulkay yönetmenliğindeki film 12 Mart tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filminden beklenen fragman yayınlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait.

KAĞITTAN HAYATLAR HAKKINDA

İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix, Çağatay Ulusoy,
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