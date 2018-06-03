MAGAZİN

Çağatay Ulusoy sabahları balığa çıkıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Geçen günlerde, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verilen oyuncu Çağatay Ulusoy, sıkıntısını balık tutarak atıyor.

Çağatay Ulusoy sabahları balığa çıkıyor

Çağatay Ulusoy, 2013'te 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştı. 34 kişiyle birlikte yargılandığı dava 5 yıl aradan sonra 20 gün önce görüldü. Oyuncuya 4 yıl 2 ay hapis cezası çıktı. Son kararı istinaf mahkemesi verecek.

Bu yüzden sıkıntılı günler geçiren Çağatay Ulusoy psikolojik olarak rahatlayabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Çağatay Ulusoy 2 arkadaşı ile birlikte her pazartesi sabah 05.00 sularında Tarabya'dan küçük, göze batmayan bir tekneyle Boğaz'a açılıyor. 09.30'a kadar balık tutuyor. Bu sırada müzik dinliyor, şöhret olmayan arkadaşları ve kaptanla sohbet ediyor.

Bu arada Çağatay Ulusoy'u sevgilisi, oyuncu Duygu Sarışın da yalnız bırakmıyor. Çift 'İçerde' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy balık tutma

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