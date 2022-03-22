Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisine flaş transfer

TV8'de yayınlanması beklenen ancak daha sonra dijital dizi ve film platformu Netflix ile anlaştığı öğrenilen Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk projesinde kadro genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Çağatay Ulusoy'un dedesini oynayacak isim belli oldu.

SÜSLÜ KORKULUK'A CAMDAKİ KIZ'DAN FLAŞ TRANSFER

Dizide Eset'i Esra Bilgiç, Dimitri'yi ise Salih Bademci oynayacak. Olgun Şimşek'inde Mustafa rolüyle yer alacağı diziye Camdaki Kız'dan bir isim dahil oldu.

Usta oyuncu Engin Şenkan, Süslü Korkuluk dizisinde Ulusoy'un karakteri olan Peyami'nin dedesini oynayacak.

