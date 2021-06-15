Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisinden 2. sezon fragmanı yayınlandı! Yeşilçam'a yeni oyuncular katıldı

Çağatay Ulusoy'un 1960'lar Türkiye'sinde bir film yapımcısını canlandırdığı Yeşilçam dizisinde Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Itır Esen de rol alıyor. Yeşilçam dizisinin 2. sezon fragmanı da yayınlandı.

Yeşilçam'ın ekibi, ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam ederken gösterişli dünyası ve kalplere dokunan hikayesiyle dizinin ikinci sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı.

Yayınlanan tanıtımda, çok daha heyecanlı bir sezonun sinyalleri verilirken hikayede yepyeni bir dönemin başladığı da gözlerden kaçmıyor.

Geçen yıllar, değişen dönem ve trendlerle 'Yeşilçam', izleyenleri yine ihtişamlı dünyasının içine çekerken, seyirci dizinin sevilen karakterlerinin hayatlarındaki değişim ve gelişimlere tanıklık edecek. Yeni karakterlerin dahil olmasıyla hikayenin seyrinin değişeceği 'Yeşilçam'ın ikinci sezonu, şimdiden merakla bekleniyor.

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI

Çağatay Ulusoy'a, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Itır Esen'in eşlik ettiği dizinin zengin kadrosuna ikinci sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Hilmi Cem İntepe ve Kanbolat Görkem Arslan gibi önemli isimler katıldı.