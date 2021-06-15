MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisinden 2. sezon fragmanı yayınlandı! Yeşilçam'a yeni oyuncular katıldı

Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisinden 2. sezon fragmanı yayınlandı! Yeşilçam'a yeni oyuncular katıldı

15.06.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blu TV'de ilk sezonuyla beğeni toplayan Yeşilçam dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Başrolünde başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Yeşilçam', ikinci sezonuyla hızını ve temposunu artırmaya hazırlanıyor. Usta yönetmen Çağan Irmak'ın kurduğu dünyanın kapılarının bir kez daha aralanacağı, etkileyici hikayesi ve kadrosuna yeni katılan karakterleriyle Yeşilçam'ın yeni sezonu, yakında yayınlanmaya başlayacak. Dizinin kadrosuna ise 2. sezonda yeni oyuncular da katıldı.

Çağatay Ulusoy'un 1960'lar Türkiye'sinde bir film yapımcısını canlandırdığı Yeşilçam dizisinde Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Itır Esen de rol alıyor. Yeşilçam dizisinin 2. sezon fragmanı da yayınlandı.

BluTV_Yeşilçam (2)

Yeşilçam'ın ekibi, ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam ederken gösterişli dünyası ve kalplere dokunan hikayesiyle dizinin ikinci sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı.

BluTV_Yeşilçam (3)

Yayınlanan tanıtımda, çok daha heyecanlı bir sezonun sinyalleri verilirken hikayede yepyeni bir dönemin başladığı da gözlerden kaçmıyor.

BluTV_Yeşilçam (4)

Geçen yıllar, değişen dönem ve trendlerle 'Yeşilçam', izleyenleri yine ihtişamlı dünyasının içine çekerken, seyirci dizinin sevilen karakterlerinin hayatlarındaki değişim ve gelişimlere tanıklık edecek. Yeni karakterlerin dahil olmasıyla hikayenin seyrinin değişeceği 'Yeşilçam'ın ikinci sezonu, şimdiden merakla bekleniyor.

BluTV_Yeşilçam (5)

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI

Çağatay Ulusoy'a, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Itır Esen'in eşlik ettiği dizinin zengin kadrosuna ikinci sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Hilmi Cem İntepe ve Kanbolat Görkem Arslan gibi önemli isimler katıldı.

BluTV_Yeşilçam (6)

Usta yönetmen Çağan Irmak'ın yönetmenliğindeki 'Yeşilçam'ın senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleminden çıkarken Sunset Film imzalı dizinin yapımcılığını Sibel Tuna üstleniyor.

BluTV_Yeşilçam (7)
'Yeşilçam'ın heyecanla beklenen ikinci sezonu yakında sadece BluTV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
EDHO neden sezon finali yapıyor? EDHO neden sezon finali yapıyor?
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Düğünlerdeki kısıtlamalarla ilgili yeni gelişme!

Düğünlerdeki kısıtlamalarla ilgili yeni gelişme!

Fenerbahçe ilk transferi açıkladı!

Fenerbahçe ilk transferi açıkladı!

İmzayı atıyor! İşte Visca'nın yeni adresi

İmzayı atıyor! İşte Visca'nın yeni adresi

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Yılın bombası! Diego Costa ile anlaşma tamam

Yılın bombası! Diego Costa ile anlaşma tamam

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.