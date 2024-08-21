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  4. Çağatay Ulusoy ve Şenay Gürler'in yatak sahnesi olay oldu! Ateşli anlar sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy ve Şenay Gürler'in yatak sahnesi olay oldu! Ateşli anlar sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 14:54
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Netflix, Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınlayarak filmin yayın tarihini duyurdu. Yayınlanan fragmana Çağatay Ulusoy ve Şenay Gürler'in yatak sahnesi damga vurdu. Ulusoy ve Gürler'in o anlarına kısa sürede yorum yağdı.

MYNET-Çağatay Ulusoy'un Netflix için çektiği yeni filmi Tam Bir Centilmen'in yayın tarihi belli oldu. Netflix filmden bir video ile yayım tarihini 26 Eylül olarak duyurdu.

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Çağatay Ulusoy’a, Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler’in eşlik ettiği “Tam Bir Centilmen” filmine Ulusoy ve Gürler'in yatak sahnesi damga vurdu. Filmdeki o anlara kısa sürede yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Çağatay Ulusoy ve Şenay Gürler'in sahnelerine; 'Şenay için izlerim', 'beklediğimden daha iyi', 'Çağatay'ın çok harika ve çarpıcı tarzına hayran kaldım', 'cesur sahneler fazla gibi' gibi yorumlar yapıldı.

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Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği filmin senaryosunu Deniz Madanoğlu kaleme aldı. Film, aşık olduğu için hayatı değişen bir jigolonun hikayesini konu alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Çağatay Ulusoy Ebru Şahin Şenay Gürler
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