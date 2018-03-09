Çağatay Ulusoy yeni evine servet ödedi

Şehrin karmaşasından bunalan Çağatay Ulusoy da kendini doğaya attı. Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy’den 16 bin TL’ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.

Yeni dizisinden bölüm başı 50 bin TL alacak olan Çağatay Ulusoy, şehir yaşamından kaçtı. Akşam Life'da yer alan habere göre; İstinye’de oturan yakışıklı oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy’e taşındı.

Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları’ndan kendisine lüks bir villa kiraladı.

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Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek. Ulusoy’un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması… Gece hayatından ziyade evde eğlenmeyi tercih ettiği söylenen Ulusoy’un bu yaşam tarzı için büyük bir villa kiraladığı öğrenildi. Oyuncu yakın arkadaşlarını evinde ağırlayarak ilk partisini de verdi.

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