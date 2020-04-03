Çağla meyvesi faydalarıyla şaşırtıyor: Bu mevsimde bol bol tüketin

Badem ağaçlarının meyvesi olan çağla, baharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini alır. Badem ağaçlarının meyvesi nisan ayının ilk haftası kurumadan toplanmaya başlanır. Bu leziz meyve mayhoş bir tada sahiptir. Lezzet olarak hafif de olsa yeşil eriği andırır.

ÇAĞLA MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Bazı bölgelerde yeşil badem olarak bilinen çağla, bol miktarda fosfor, azot ve potasyum içerir. E vitamini yönünden güçlü olan çağla, sivilce ve akne oluşumuna meydan okur.

İçerdiği selenyum ve fosfor sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

C vitamini içeren çağla meyvesi, vücutta antioksidan etkisi gösterir. Düzenli tüketildiğinde vücutta biriken serbest radikallerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar.

Mevsim geçişlerinde vücutta sıvı dengesizliği yaşanabilir. Bunun için çağla meyvesi yiyebilirsiniz çünkü bu meyve günlük su miktarının yüzde 40'ını sağlayan sıvıya sahiptir.

Kalp ve damar sağlığını korur. Zeytinyağında bulunan tekli yağ asitlerine sahiptir çağla meyvesi. Bu sayede kolesterolü de dengede tutar.

Lifli yapısı sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırır. Metabolizmayı da hızlandırıcı etkisi bulunur.

Kalsiyum yönünden zengin bir meyve olduğu için kemik gelişimini de destekler.



