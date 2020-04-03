YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Çağla meyvesi faydalarıyla şaşırtıyor: Bu mevsimde bol bol tüketin

Çağla meyvesi faydalarıyla şaşırtıyor: Bu mevsimde bol bol tüketin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Baharın müjdecisi olan çağla meyvesi, en leziz ekşi meyvelerin başında geliyor. Tuzlayıp yendiğinde ise tadına doyum olmuyor doğrusu. Nisan ayında tezgahlarda 15-20 gün görebildiğimiz çağlanın faydaları ise bir hayli fazla. Merak edenler için çağla meyvesinin sağlığımıza olan etkilerinden bahsedeceğiz, buyursunlar.

Çağla meyvesi faydalarıyla şaşırtıyor: Bu mevsimde bol bol tüketin

Badem ağaçlarının meyvesi olan çağla, baharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini alır. Badem ağaçlarının meyvesi nisan ayının ilk haftası kurumadan toplanmaya başlanır. Bu leziz meyve mayhoş bir tada sahiptir. Lezzet olarak hafif de olsa yeşil eriği andırır.

ÇAĞLA MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Bazı bölgelerde yeşil badem olarak bilinen çağla, bol miktarda fosfor, azot ve potasyum içerir. E vitamini yönünden güçlü olan çağla, sivilce ve akne oluşumuna meydan okur.

İçerdiği selenyum ve fosfor sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

C vitamini içeren çağla meyvesi, vücutta antioksidan etkisi gösterir. Düzenli tüketildiğinde vücutta biriken serbest radikallerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar.

Mevsim geçişlerinde vücutta sıvı dengesizliği yaşanabilir. Bunun için çağla meyvesi yiyebilirsiniz çünkü bu meyve günlük su miktarının yüzde 40'ını sağlayan sıvıya sahiptir.

Kalp ve damar sağlığını korur. Zeytinyağında bulunan tekli yağ asitlerine sahiptir çağla meyvesi. Bu sayede kolesterolü de dengede tutar.

Lifli yapısı sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırır. Metabolizmayı da hızlandırıcı etkisi bulunur.

Kalsiyum yönünden zengin bir meyve olduğu için kemik gelişimini de destekler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Gönlüm razı değil dedi ve harekete geçti!Gönlüm razı değil dedi ve harekete geçti!
Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor! Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çağlanın faydaları, çağla meyvesi faydaları,

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp...

Şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp...

Genç oyuncu da pozitif çıktı!

Genç oyuncu da pozitif çıktı!

Kapış kapış gidiyor! İşte hazırlarını aratmayacak yöntem

Kapış kapış gidiyor! İşte hazırlarını aratmayacak yöntem

Gönlüm razı değil dedi ve harekete geçti!

Gönlüm razı değil dedi ve harekete geçti!

Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

İstediğiniz kadar yiyin! Bu tatlı kilo aldırmıyor

İstediğiniz kadar yiyin! Bu tatlı kilo aldırmıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akciğerleri temizleyen besinler nelerdir?

Akciğeri toksinlerden arındırıyor! Rahat nefes almak için...

Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahipleri için askıda peynir

Gönlüm razı değil dedi ve harekete geçti!

Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

GAPS diyeti ile ruhsal iyileşme mümkün

GAPS diyeti ile ruhsal iyileşme mümkün

Uzmanından karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri

Karantina günlerinde kilo almamak için kesinlikle bunu denemelisiniz

Farkında olmadan sık sık yaptığımız 8 yemek pişirme hatası

Farkında olmadan yapıyoruz ama zehir saçıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.