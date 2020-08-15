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Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Şarkıcı Emre Altuğ ile boşandıktan sonra beş yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu bozdu mu? Ünlü ismin kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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UçanKuş'ta yer alan habere göre, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şıkel, karşısında gazetecileri görünce panik oldu. “Provam var geç kaldım” diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında gerildi.

Sorular karşısında oldukça gerilen ünlü manken, “Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz” diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.

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