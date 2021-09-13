Çağla Şıkel'den bikinili yaza veda pozu

Ekranların ve podyumların başarılı ismi Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülenen ve aralarında aşk dedikoduları çıkan Çağla Şıkel, konuya açıklık getimiş "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda böyle bir şey olma ihtimali bile yok!" demişti.



Instagram hesabını aktif kullanan iki çocuk annesi başarılı isim, son olarak 'Yaza Veda' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.



Paylaşımına, "Yaşamda şans yok, sadece sen var anlasana...

Güzel olan geldiyse, korkacağına teşekkür et yaşama, coşkuyla onu kucakla!" notunu düştü.

Çağla Şıkel'e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



