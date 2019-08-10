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Çağla Şıkel'den Bodrum isyanı: Ayrana 40 lira verdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

Tatil beldelerindeki fahiş yiyecek içecek fiyatları Çağla Şıkel’i de isyan ettirdi. Şıkel açıklamasında "Bir bardak ayrana 40 lira verdim!" dedi.

Çağla Şıkel'den Bodrum isyanı: Ayrana 40 lira verdim

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel tatiline devam ediyor. Günübirlik İstanbul'a dönen Çağla Sıkel, “Annem ve çocuklar Bodrum’da. Yeni yayın dönemi çekimleri için geldim. Akşam tekrar Bodrum’a döneceğim” dedi.

Her sene yaz tatilini Bodrum’da geçiren Çağla Şıkel, bu sene fiyatlardan dert yandı. Bir mekanda ayrana 40 TL ödediğini söyleyen Şıkel, fiyat artışı Arap turistlere bağladı.

Şıkel açıklamasında "Normal bildiğiniz bir ayrana 40 TL verdim. ‘Neden bu kadar pahalı?’ diye sordum. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içsinler diye fiyatları yükseltmişler. Ben de 40 liraya soğuk soğuk ayran içtim” diye konuştu. (Sözcü)

Mankenliğin yanı sıra sunuculuk da yapan ve youtube kanalı da olan 40 yaşındaki manken, aylık kazancının 200 bin TL olduğunu söylemişti.


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