Çağla Şıkel’den frikik açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel, kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Podyumda giydiği elbisenin azizliğine uğrayarak frikik verdiği için bazı kesimler tarafından eleştirilen Şıkel, “Frikik verdi diye haberler çıktı. Tabii ki podyum kazalar oluyor. 20 yıldır bu işi yapan birisi olarak herhalde o kadar yırtmacı bir elbisenin içerisinde podyuma çıkacak değilim. Onu iç çamaşırı olarak görmek isteyen arkadaşlar görmek isteyebilirler. Ancak bu bir frikik değildir.

O elbiseyi nasıl taşıyacağımı çok çok iyi biliyorum. Oradan görülme ihtimali olsaydı herhalde kasığa kadar yırtmaçlı bir elbise ile çıkmazdım. Onun için elbisenin kumaşından yapılmış boxer görünümlü, kalın kenarlı dediğimiz bir mayosu vardı. O yüzden o kadar rahat ve güvenli davrandım. Böyle yorumlar yapıldı. Özellikle kadınlar yapıyor bu yorumları. İstediklerini söyleyebilirler ama ben buradan bunu düzelteyim” diyerek konu hakkında açıklama yaptı. (Sözcü)



